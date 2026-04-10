El tránsito en la Carretera Central continúa lento y restringido por segundo día consecutivo, a la altura del kilómetro 92, en el sector de Infiernillo, entre San Mateo y Chicla, debido a la caída de rocas de gran tamaño.

Según se informó, el pase se realiza de manera alternada por un solo carril habilitado al costado de la vía y del río Rímac, mientras personal técnico trabaja en la zona. Las enormes rocas no han podido ser retiradas debido a su peso, por lo que se realizan labores de perforación para fragmentarlas.

Equipos de emergencia han dispuesto vigías en ambos extremos para controlar el tránsito vehicular, permitiendo el pase por intervalos. Las labores se ejecutan desde el jueves con maquinaria pesada, sin que hasta el momento se logre retirar completamente el material.

Usuarios de la vía señalaron que este problema pudo prevenirse con trabajos de desquinche en el talud. Asimismo, denunciaron el incremento de pasajes por parte de algunos transportistas, situación que se agrava ante la proximidad de las elecciones del domingo 12 de abril.