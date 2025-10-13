Personal del censo que llegó a una vivienda del centro poblado nativo Churingaveni, en el distrito de Perené, se dio cuenta que una menor que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 6 de octubre, se encontraba en dicha vivienda y dio aviso a la policía.

Agentes de la Comisaría de Pichanaqui, llegaron al lugar y efectivamente hallaron a la menor quien manifestó haber sido víctima de abuso sexual por parte de Cristhian Gilder (20), quien la habría trasladado con engaños hasta su domicilio, donde consumó el hecho durante varios días.

La policía detuvo al sujeto por encontrarse inmerso en la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, violación sexual de menor, siendo trasladado a la dependencia policial.