Las diligencias por el caso del operativo militar en Colcabamba (Huancavelica) continúan con nuevos elementos tras el peritaje balístico y químico toxicológico realizado por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en presencia de abogados de las partes.

Durante la inspección del vehículo, una camioneta Toyota Hilux gris oscuro, se detectaron adherencias de presuntas sustancias ilícitas en distintos puntos. Según el informe preliminar, en el timón se halló una sustancia polvorienta que dio positivo para alcaloide de cocaína, mientras que en la guantera del copiloto se encontró un fragmento de material vegetal seco que será analizado.

Asimismo, se reportó la presencia de casquillos percutados en el interior de la unidad, los cuales deberán ser sometidos a pericias para determinar su procedencia. No se encontraron compartimentos ocultos o “caletas” en el vehículo.

Abogados señalan que la camioneta estuvo abandonada

El abogado Eliseo Carpio advirtió que la camioneta habría permanecido sin resguardo durante al menos dos días antes de las diligencias, lo que podría afectar la cadena de custodia. Asimismo, señaló que solicitó protección para el vehículo o su traslado inmediato, pero no obtuvo respuesta oportuna.

También indicó que el traslado de la unidad a una dependencia policial se habría realizado sin conocimiento de los abogados, lo que genera dudas sobre quiénes intervinieron en ese proceso. En ese contexto, cuestionó por qué las pericias no se realizaron el mismo día de los hechos, pese a la presencia de personal especializado.