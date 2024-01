En Huancayo, como en todo el Perú, el alto grado de inseguridad generado por la violencia y la delincuencia obstaculiza el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Sin embargo, para formular en forma adecuada el problema son necesarios datos y cifras actualizadas. Algo con lo que no contaría el Plan de Seguridad Ciudadana 2024 al 2026 presentado por el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec) lo que llevó a que el Concejo Provincial no lo aprobara.

“El referido plan no obtuvo los votos necesarios para su aprobación. Solo obtuvo siete votos favor y seis en contra por lo que volverá a comisión”, informó el regidor Sabino Blancas.

Pese a que no hubo debate, dentro de la Comisión de Servicios Públicos Locales, hubo observaciones al mismo.”El plan ha sido elaborado con cuadros estadísticos del 2022, los indicadores para que midan cada actividad no están bien desarrollados, han usado estadísticas que no sirven para las actividades que tiene que ser en base a indicadores objetivos. Un ejemplo (del desfase) es que, en las cifras sobre patrullaje integrado dice “por medir”. No se puede aprobar un proyecto de ordenanza donde no está definido al 100%” dijo.

Según la concejera Fiorella Fabián, cuando el plan fue expuesto ante la comisión por el responsable del Coprosec se le hizo ver esta y otras observaciones. “Cuando nos han expuesto se les ha hecho saber las deficiencias y estos dijeron que hasta ese entonces no estaba aprobado el plan de patrullaje, igual fue aprobado en comisión”, dijo.