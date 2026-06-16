El gerente de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Junín, Vladimir Yañez Rodríguez notificó a la santiaguera y creadora de contenidos, Isabel Martínez Hinostroza, más conocida como Sumacc Huayta de Tayacaja , el cese inmediato de difusión del contenido audiovisual en el área de conservación protegida en el nevado Huaytapallana.

Con la carta N°002 -2026, le recuerda a la mencionada que con la ordenanza regional N°418-2025 GRJ/CR, se dispuso el cierre por tiempo indeterminado del área de Conservación Regional Huaytapallana, lo cual está sustentado en la existencia de condiciones de riesgo derivadas del retroceso del glaciar y la posibilidad de eventos de desprendimiento, así como en la necesidad de adoptar medidas preventivas frente a la disminución de disponibilidad hídrica y a los impactos acumulativos generados por actividades antrópicas que aceleran la degradación del ecosistema.

Contaminación

El gerente de Servicios Públicos Locales de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Jhansell Espinoza Cárdenas, manifestó que en el año 2025, las compactadoras de basura subieron hasta el sector de la capilla Virgen de las Nieves, para recoger la basura que por años se habían acumulado en el área de conservación del Huaytapallana. Una actividad que también se repetirá este año.

“Los residuos sólidos generan mucha contaminación en este espacio que está protegido, la gente deja botellas de vidrio, plástico, bolsas de un solo uso, que demoran en degradar. Para los pagapus usan animales muertos, lo cual genera un impacto al suelo y al agua, generando contaminación, desde que se procedió con el cierre ya se notan avances como el retorno de flora y fauna”, mencionó.

Estas acciones de control también se realizarán en la época del Santiago. Ni los artistas, orquestas o población en general, no pueden subir al Huaytapallana ni a otros cerros para realizar rituales. La ordenanza ya está ampliamente difundida y la región ya tiene amplio conocimiento.

Desacato

Sin embargo, el gerente de Recursos Naturales del Gore Junín, Vladimir Yañez, advirtió que o hecho por la cantante no es un hecho aislado. En la zona existe un restaurante cuyos conductores, desacatan la ordenanza y harían cobros indebidos a las personas que acuden para ingresar al Huaytapallana. Al respecto, el procurador regional ya inició las acciones legales pertinentes.

El funcionario, exhortó que se hace incidencia con el voluntariado de las diversas universidades que los apoyan.

Cabe mencionar, que solo está permitido el ingreso para fines de investigación de parte de las universidades; además, existe un convenio con el Instituto Nacional de Glaciares y ecosistemas de montañas que hacen monitoreo del glaciar. El personal de Sedam Huancayo ingresa para el tratamiento del agua de consumo y el personal de la Autoridades Local del Agua Mantaro, para control de las lagunas en la parte alta.

Son más de 22 mil hectáreas que tiene el área de conservación del Huaytapallana, que cuenta con 10 lagunas, 7 de origen pluvial y 3 de origen glaciar, que proveen de agua a Huancayo, cuando disminuyen las lluvias.

En esa semana festiva por la celebración del Año Nuevo Andino, se coordinó y dispuso la presencia de efectivos policiales (USE, Medio Ambiente, Tránsito) Serenazgo de Huancayo, para la fiscalización de transporte estará presente la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y personal de la DIRCETUR. En total son 30 personas, que se ubicarán en sitios estratégicos.

Durante años, fue una costumbre que en la celebración del Año Nuevo Andino (21 de junio) y en las festividades del santiago (desde el 23 de julio) el nevado Huaytapallana es blanco de personas que hacen rituales, se bañan, llevan orquestas, toman y bailan hasta el extremo.

Esta situación, ha tenido impactos negativos en el área de conservación del Huaytapallana, donde se recogían toneladas de basura, hasta el año 2025 que se emitió una ordenanza regional, donde se declaró como área de conversación regional y se restringió el acceso para mitigar los impactos de la contaminación.