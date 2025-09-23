Cuando la policía encontró a los feroces delincuentes, estos empujaban la unidad que horas antes habían robado, pues el dueño del carro bloqueó de manera remota el encendido del vehículo, lo que impidió su circulación. La ubicación de los asaltantes se halló por el sistema GPS que no lograron apagar.

La banda era buscada, acusada de haber perpetrado diversos actos delictivos. Ayer, cayeron tres de los cinco integrantes, Nilson Roberto Suni Collachagua (24) alias “Okoner”, David Díaz Bautista (41) alias “Nativo” y Richard Rosas Beltrán (30), alias “Toro Loco”.

Los delincuentes armados, bloquearon con troncos la vía Alto Shori – Pichanaqui, tras emboscar a la camioneta de placa F7P-784, amordazaron con hilos de rafia a sus ocupantes, los esposos Benilde Carlos Gonzales Maldonado (59) y Marisa Sara Huamán Aquino (55). Los despojaron de sus pertenencias (dos celulares y S/900) y los abandonaron en la zona. Las víctimas lograron con esfuerzo liberarse y pidieron ayuda, logrando contactar con su hijo Jaisson Carlos Gonzales Huamán, quien denunció el hecho. Gracias al sistema GPS instalado en el vehículo, se identificó su ubicación exacta en la localidad de Pichanaqui, además bloquearon de manera remota el encendido del vehículo, lo que impidió su circulación.

Rápidamente actuó el personal personal sorprendiendo a los delincuentes empujando la unidad. Recuperaron todo lo robado y se incautó una pistola de fabricación artesanal con una munición (FAME 9x19 mm), así como una munición adicional en poder de alias “Toro Loco”. Este tenía antecedentes por múltiples delitos de robo y hurto; además, presentaba requisitoria vigente por robo agravado, solicitada por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pichanaqui.

De otro lado, Nilson Roberto Suni Collachagua cuenta con antecedentes por robo de celulares y otros delitos contra el patrimonio.