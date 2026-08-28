La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui logró una condena de cinco años de prisión efectiva contra Gens Yobel Balderrama Martínez (19), tras ser hallado responsable del delito de hurto agravado, en perjuicio de una comerciante de Pichanaqui.

El caso se originó luego de la denuncia presentada por Edelia Muñoz Quispe, propietaria del establecimiento comercial “Balanceado Flor”, ubicado en la avenida Circunvalación, donde se reportó la desaparición de S/ 10 mil durante la madrugada del 17 de agosto de 2026.

De acuerdo con las diligencias, las cámaras de seguridad del negocio permitieron identificar al presunto autor. Con esta información, agentes policiales iniciaron su búsqueda y posteriormente ubicaron a Balderrama Martínez en una habitación del hospedaje “Luz Clarita”, en el jirón 9 de Diciembre.

Durante la intervención, los policías encontraron S/ 2 mil en efectivo ocultos entre sus prendas. Además, en la habitación fueron incautados diversos objetos, entre ellos monedas, un cutter, encendedores, prendas de vestir, zapatillas y otros elementos que fueron incorporados a las investigaciones.

Posteriormente, la comerciante acudió a la dependencia policial y reconoció al sentenciado como la persona que aparecía en las imágenes de las cámaras de seguridad de su establecimiento.

Según la información proporcionada, Balderrama Martínez registraba además antecedentes por otros delitos contra el patrimonio y una sentencia previa con pena suspendida. Finalmente, tras el proceso judicial, la Fiscalía consiguió que cumpla cinco años de pena privativa de libertad efectiva por el hurto agravado.