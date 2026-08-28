La presidenta Keiko Fujimori rechazó categóricamente la posibilidad de cerrar el Congreso y cuestionó las declaraciones del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien planteó que una eventual disolución del Parlamento podría favorecer la popularidad de la mandataria.

Durante su visita a Tacna, Keiko Fujimori calificó como “un desliz” lo expresado por Gutiérrez y dejó claro que su Gobierno no contempla recurrir a esa medida.

“ Yo rechazo categóricamente la posibilidad de un cierre del Congreso”, afirmó al ser consultada sobre el escenario ante una eventual negativa del Parlamento al pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.

La presidenta sostuvo que el Congreso cuenta con mecanismos para debatir y decidir sobre la delegación de facultades, por lo que expresó su confianza en que los parlamentarios evaluarán la solicitud teniendo en cuenta las necesidades del país. De esta manera, descartó que el Ejecutivo contemple una salida fuera del marco constitucional.

Las declaraciones de Fujimori se producen luego de que el defensor del Pueblo señalara que la disolución del Congreso podría incrementar la popularidad de la mandataria. Sus afirmaciones generaron cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que consideraron que una autoridad como el defensor debe defender el orden constitucional y la separación de poderes.

No obstante, Gutiérrez Cóndor aclaró que tal comentario no es un aliento a una medida inconstitucional como el cierre del Legislativo, pues aseguró que mantiene su defensa a los principios democráticos.

Reinfo

La jefa de Estado también negó que su Gobierno esté cediendo ante presiones para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y señaló que esperará una propuesta técnica del Ministerio de Energía y Minas antes de tomar una decisión sobre su futuro.

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