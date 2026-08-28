El ministro de Educación, José Antonio Chang, enfrenta cuestionamientos luego de que un informe periodístico revelara que designó a la excongresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, como representante del Ministerio de Educación ante el directorio de la Derrama Magisterial.

Según un reportaje difundido por Willax, Chang y Ramírez presuntamente habrían coincidido previamente en tres viajes al extranjero, con las mismas fechas de salida y retorno.

La información difundida señala que ambos viajaron a Estados Unidos el 21 de agosto del año pasado y retornaron el 26 de septiembre.

Asimismo, el informe señala que el ministro y la exparlamentaria habrían coincidido en un viaje a Panamá el 19 de junio, antes de que Ramírez fuera designada para integrar el directorio de la Derrama Magisterial en representación del sector Educación.

Los viajes previos han generado cuestionamientos sobre las circunstancias de la designación y los criterios utilizados para elegir a la exparlamentaria para el cargo.

Cabe precisar que los cuestionamientos deberán ser esclarecidos por el Ministerio de Educación y los funcionarios involucrados.

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