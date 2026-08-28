Una mujer de 49 años, identificada como Milagros Anco García, murió calcinada tras un incendio registrado en su vivienda del asentamiento humano San Camilo, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

De acuerdo a América Noticias, la víctima se encontraba dentro del inmueble junto a su mascota cuando se inició el siniestro.

Según los vecinos, intentaron rescatarla, pero las calaminas en llamas de la estructura cayeron sobre ella y le impidieron salir.

Debido a la demora de los bomberos, un camión cisterna de la municipalidad intervino para controlar el fuego y evitar que se propagara a una vivienda cercana.

Amigas de la víctima señalaron que el incendio habría comenzado luego de que dejara una vela encendida antes de quedarse dormida.

La Policía realiza las investigaciones y peritajes para determinar las causas exactas del siniestro, mientras el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central de Lima.

Los vecinos de San Camilo expresaron su pesar por la muerte de Milagros Anco e iniciaron una colecta de firmas para solicitar apoyo social y asistencia a la Municipalidad de Villa María del Triunfo.

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