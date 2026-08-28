Un conductor del Consorcio Cono Norte fue asaltado por tres sujetos que habrían utilizado un arma de fuego para apoderarse de su combi, dinero y celular. El hecho ocurrió la noche del jueves, alrededor de las 7:45 de la noche, en el kilómetro 16 de la carretera Arequipa–Yura, cuando el transportista se dirigía a su vivienda luego de terminar su jornada laboral.

De acuerdo con la denuncia, los tres individuos abordaron la unidad en el último paradero antes del kilómetro 16 y le ordenaron avanzar. Al llegar a una curva próxima al sector UPIS Los Milagros, uno de los sujetos habría sacado un arma y encañonado al conductor para obligarlo a descender. Los delincuentes huyeron en la combi con las pertenencias de la víctima, entre ellas el dinero que había reunido durante aproximadamente tres días de trabajo.

El conductor acudió a la comisaría de Ciudad de Dios para denunciar el asalto. Ante la demora para iniciar la búsqueda, sus compañeros transportistas recorrieron la zona y encontraron la unidad abandonada a pocos metros del sector Los Milagros. Los delincuentes ya no se encontraban en el vehículo.

La Policía acudió al lugar para realizar las diligencias y recoger evidencias. Además, se solicitaron las imágenes de una cámara de seguridad instalada en la zona, que podrían permitir identificar a los tres sospechosos y reconstruir la ruta que siguieron después de abandonar la combi.