Un incendio de grandes proporciones registrado en la intersección de las calles Junín y Circunvalación, en el distrito de Pichanaqui, dejó en cenizas los bienes de un inmueble donde funcionaban una bodega y un taller mecánico, resultado seriamente afectada la propietaria Maylin Rafael.

El fuego se inició a las 4:15 de la madrugada de ayer y duró 35 minutos después, tras un sacrificado esfuerzo de los vecinos y los serenos de la municipalidad, que se valieron con todo lo que tenían a disposición para controlar el fuego.

Por fortuna, uno de los hijos de la propietaria, se percató del siniestro y alertó a sus hermanitos, salvando a todos.

Sin embargo, solo bastó ese tiempo para que las llamas consumieran todo en su interior, incluyendo unos carritos eléctricos que la dueña alquila en las plazas para ganarse la vida.

Raúl Rafael, padre de la mujer, cuestionó que la compañía de bomberos no haya podido llegar a la zona para controlar el fuego.