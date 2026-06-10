Otra vez la consteranción envuelve a Pichanaqui tras conocerse el fallecimiento de Alfonso Yauri Castro, esposo de la enfermera Alicia Gamarra Túpac Yupanqui que murió hace unos días con signos de haber sido asesinada.

Según información preliminar, el cuerpo de Yauri Castro fue encontrado en el segundo piso de su vivienda, ubicada en el sector de Naranjal (parte alta - Piedra Lunar), a 100 metros de la construcción del instituto de Pichanaqui.

Un sobrino de la víctima dio el aviso de alerta debido a que su tío no respondía a los llamados.

Así y tras trasladarse al inmueble, los familiares tuvieron que romper el vidrio de la puerta principal para ingresar, hallando la trágica escena.

Hasta el cierre de esta nota, personal de la Depincri, Seincri y el Ministerio Público permanecían en el lugar para esclarecer este caso que ha conmocionado a la población.

Vecinos del sector señalaron que el hombre había sido visto sumido en una profunda depresión tras la reciente pérdida de su esposa.

El trágico desenlace de ambos cónyuges en un lapso tan breve ha encendido las alarmas de la opinión pública local, transformando el dolor vecinal en una creciente exigencia de respuestas.

Las autoridades de la DEPINCRI Sangani y los peritos forenses concentran sus esfuerzos en determinar el hilo cronológico de los hechos, sin descartar ninguna línea de investigación que vincule ambos decesos.