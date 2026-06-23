La hallaron bañada en sangre con una herida en la cabeza, ella solo atinaba a decir que fue víctima del ataque de un compañero de trabajo. Luz N. A. (24), relató que la noche del 13 de junio participó en una reunión social junto a otras personas de la comunidad nativa Orito Bajo, en Satipo.

Cuando decidió retirarse para regresar a su vivienda, uno de los asistentes identificado como Franz Dávila Salas (35) le habría expresado su interés en iniciar una relación sentimental. Sin embargo, ella lo rechazó.

Según el acta policial, la joven cuenta que el hombre la sujetó e intentó forzar un acercamiento físico. Cuando ella se resistió, su atacante agarró una piedra y la habría golpeado en repetidas ocasiones, hasta que la chica perdió el conocimiento.

Horas después, indicó que logró recuperar la conciencia y pedir ayuda. Sus llamados fueron escuchados por vecinos de la comunidad, quienes acudieron en su auxilio y facilitaron su traslado para recibir atención médica.

La Unidad de Flagrancia lo detuvo y el Poder Judicial dispuso seis meses de prisión preventiva mientras continúan las pesquisas. Hasta la fecha, la agraviada permanece internada en el Hospital de Pichanaqui.