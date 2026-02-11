El responsable del área de Epidemiología del hospital de Pichanaqui, Jheans Carhua señaló que la Selva Central es zona endémica de malaria y de otras enfermedades metaxénicas. Sin embargo, en lo que va del año, se han registrado dos casos de malaria, pero ambos procedentes de otras zonas: uno de Loreto y otro de Pampacamona, de procedencia Ucayali.

Carhua indicó que hace aproximadamente 10 años, Pichanaqui era considerada una zona de altísimo riesgo para casos de malaria, principalmente en las cuencas de Belén y la de Miricharo, donde se registraban grandes brotes. Pero, con el paso de los años y gracias al trabajo sostenido en la parte preventiva, estos casos han ido disminuyendo de manera significativa.

Precisó que, a diferencia de distritos como Satipo, Pangoa y la zona del VRAE, donde el acceso es más complicado y los casos continúan siendo elevados, en Pichanaqui actualmente se registra uno o dos casos por año, los cuales, en su mayoría, provienen de otras zonas. Estos casos son detectados y diagnosticados en la zona, donde reciben tratamiento.

En ese contexto, detalló que durante enero se presentó el caso de un menor que había llegado meses atrás desde Loreto, una zona endémica de malaria. Al inicio, el niño fue hospitalizado con un diagnóstico de dengue, ya que dio positivo a esta enfermedad, recibió tratamiento y evolucionó favorablemente.

No obstante, semanas después volvió a presentar fiebre, por lo que se le realizaron nuevos exámenes, detectándose malaria.Tras la investigación, se determinó que el menor ya había presentado malaria cuando estuvo en Loreto y se presume que el tratamiento recibido en dicha región no fue el adecuado o no se completó.