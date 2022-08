Dimas Aliaga Castro, candidato a la región por el movimiento Caminemos Juntos, (la pelota), está en el ojo de la tormenta. Hace unos días se conoció que fue sentenciado en primera instancia por falsedad genérica. Y ahora, sale a la luz otra sentencia en su contra de 2014 que no declaró en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El ciudadano Gustavo Bravo ha pedido la exclusión de Aliaga por este caso.

Se trata de la sentencia de vista N° 583-2014 emitida en agosto de ese año, según señala el pedido de exclusión. El motivo es “por responsabilidad de naturaleza contractual en la modalidad de responsabilidad civil en agravio del estado”. La sentencia también ordena el pago de forma solidaria de más de 40 mil soles. Este documento aún no era conocido, pero podría generar un revés en la campaña electoral del líder de la “pelota”.

Hasta ahora solo discutía sobre la sentencia de julio de este año. Pero este nuevo documento de 2014 propone otro panorama.

Emerson Nolasco, candidato a la provincia de Huancayo por “la pelota”, ha señalado que el intento de retirar a Dimas de la carretera electoral no va a prosperar. “Hay una preocupación (de parte de los enemigos políticos) por la crecida favorable por el movimiento de Dimas Aliaga con el símbolo de la pelota, pero estamos con tranquilidad”, dijo a Correo. Percy Párraga, candidato a El Tambo también se pronunció en ese sentido: “He conversado con Dimas y me ha dicho que no hay ningún problema. Estamos bastante tranquilos, el Jurado Electoral Especial tiene que hacer su trabajo. Decir a los competidores que esto es una fiesta democrática”, sostuvo.