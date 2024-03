Con el inicio de las clases escolares, el acoso contra las estudiantes también se volvió reincidente. En la última protesta que protagonizaron los padres de familia de la institución educativa Andrés Bello de Pilcomayo, denunciaron que dos escolares fueron víctimas de mototaxistas que trabajan en la informalidad.

“Hay casos de tocamientos a menores en vehículos menores. Estas mototaxis se llevan a las escolares, no están identificadas, porque no son empresas formales. Muchos de los motoaxistas vienen con diferentes unidades y no cuentan con licencia, SOAT y otros”, dijo el presidente de Apafa, Florentino Soriaga.

Otro de los reclamos de los padres es la pavimentación de las calles, malla raschel y seguridad en el centro educativo. Por ello realizaron una protesta afuera de la Municipalidad de Pilcomayo. Tras reunirse con ellos, el alcalde señaló que cumplirá con los pedidos.