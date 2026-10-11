El experimentado piloto, Carlos Castro abandonó la primera etapa de los Caminos del Inca. Esto debido a que sufrió un aparatoso accidente y dio dos vueltas de campana en la ruta PE2 Concho-Jauja.

Castro dijo que se encontraban bien. Sin embargo, los espectadores se dieron el susto de sus vidas. En las imágenes del vehículo se observan abolladuras en diversas partes del vehículo como el capot, y abolladuras en la carrocería a causa del impacto.

Cabe recordar que un total de 101 bólidos iniciaron hoy la primera etapa de la 60° edición de la clásica competencia Caminos del Inca. Esta primera prueba especial de 120 km, organizada por el Automóvil Club Peruano, se correrá este sábado 10 de octubre y recorrerá varios anexos de los distritos de Marcapomacocha y Carhuacayán durante toda una semana de competencia.

Desde las 9:00 horas los vehículos arrancaron con un margen de 5 minutos entre cada uno desde la provincia de Canta (región Lima). Ingresarán por la carretera Canta-Huayllay a la altura del km 53 hacia el anexo de Yantac, pasando por la zona de La Viuda, las lagunas de Cuyo (zona ganadera de 18 mil alpacas), el distrito capital de Marcapomacocha y Corpacancha. De Corpacancha seguirán hacia Socro y Conocancha, en el distrito de Carhuacayán. Continuarán los tramos por el distrito de Ondores, cruzando el anexo de Atocsaico para salir por una vía rodeada de lagunas.