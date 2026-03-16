¿Cuál es el vínculo entre la Nueva Carretera Central y el financiamiento verde? (Foto: Andina)
¿Cuál es el vínculo entre la Nueva Carretera Central y el financiamiento verde? (Foto: Andina)

La expansión de banda ancha en Junín, la vía de evitamiento de La Oroya, la remodelación del Ferrocarril del Centro (ramal La Oroya), el mejoramiento del Hospital Río Negro en Satipo y el Parque Cultural Bicentenario en Huancayo figuran entre los proyectos considerados para la región en el Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 039-2026-EF.

La cartera combina nuevas intervenciones con proyectos que ya habían sido priorizados en planes anteriores y que ahora continúan dentro de la estrategia nacional de inversiones..

El plan, con vigencia de cinco años, busca impulsar la productividad y cerrar brechas de infraestructura mediante proyectos que mejoren la conectividad y los servicios públicos.

Bajo su enfoque territorial, Junín integra la Macrozona Centro junto con Áncash, Huánuco, Pasco y Ucayali, un corredor estratégico que conecta costa, sierra y selva y concentra actividades productivas como minería y agricultura.

Las intervenciones de infraestructura social incluidas en el nuevo portafolio, destacan la banda ancha regional, destinada a reducir la brecha digital, la Vía de Evitamiento de La Oroya, clave para ordenar el tránsito y mejorar el transporte de carga, y la rehabilitación del Ferrocarril del Centro, infraestructura estratégica para el traslado de pasajeros y mercancías.

Entre los proyectos que continúan de planes previos destacan el mejoramiento y ampliación del Hospital Río Negro en Satipo, inversiones culturales como el Parque Cultural Bicentenario en Huancayo, así como proyectos de saneamiento como la PTAR de Huancayo y mejoras en aeródromos regionales como Jauja y Satipo, orientadas a fortalecer la conectividad aérea.

El plan resalta además la importancia de la Nueva Carretera Central, megaproyecto que busca descongestionar la actual vía que conecta Lima con el centro del país.

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