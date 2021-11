Para que no les impidan el ingreso a locales cerrados por no presentar el carnet con las dosis completas de la vacuna, los jóvenes y adultos, acudieron ayer a recibir su vacuna, ya que la medida regirá desde el 15 de diciembre.

En el Centro Internacional de Negocios, Astrid Montero Martínez (26), acudió por la segunda dosis, que tenía pendiente de aplicación desde el 9 de noviembre, pero no iba porque no tenía facilidades en su trabajo. No obstante, cuando visitó el fin de semana el cine, le pidieron que demuestre que tenía las dosis completas y no pudo ingresar, porque al dar sus datos a una plataforma virtual, se detectó que le faltaba una vacuna. Es por ello que ayer acudió a completar la vacuna pendiente.

“No pude vacunarme, porque no pude salir de mi trabajo, pero ahora lo hago porque así protejo a toda mi familia en casa”, comentó.

Por su parte, Emerson Ramos Santiago (30), señaló que para que trabaje en la mina le exigen que esté vacunado con las dos dosis y, como él vive en Pariahuanca, tuvo que viajar desde su pueblo hasta Huancayo para recibir la segunda dosis a tiempo, porque tener las vacunas completas, también es una exigencia para las personas que tienen que trabajar en locales con más de diez personas y no quiere verse perjudicado en el cumplimiento de sus labores.

Funcionarios de la comuna huanca, procedieron a notificar ayer a unos 150 establecimientos comerciales, para que implementen medidas para el control de la doble vacunación de sus clientes desde ahora.

El decreto supremo n° 168-2021-PCM, que actualiza las medidas de convivencia social en medio de la pandemia por la Covid-19, detalla que “los mayores de 18 años que deseen ingresar a espacios cerrados deberán presentar su carné físico o virtual que acredite haber completado su vacunación contra la COVID-19.

“Los conductores de establecimientos comerciales, van a tener que implementar métodos de verificación de carnet con la doble vacunación, sino cumplen serán multados y hasta clausuremos sus locales”, precisó el jefe de Fiscalización de la gerencia de Promoción Económica de la comuna huanca, Cristiansent Santa Cruz Palomino.