Pobladores de la provincia de Junín se movilizaron este jueves hacia Lima para exigir la aprobación del proyecto de ley que plantea la creación de la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín, una demanda que consideran postergada por años.

Desde tempranas horas, delegaciones de comunidades campesinas, autoridades, dirigentes y estudiantes emprendieron viaje a la capital para sumarse a la protesta frente al Congreso. Durante la convocatoria, dirigentes señalaron que agotaron las gestiones administrativas y que ahora buscan ejercer presión para que el tema sea debatido en el Pleno.

Tras la movilización, al alcalde provincial de Junín, Elio Zevallos; a la directora regional de Educación de Junín, Silvia Victoria Astete; y representantes del departamento de Junín, se reunieron con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, donde solicitaron que se priorice el dictamen del proyecto de ley N.º 10984, que impulsa la creación de esta casa de estudios superiores.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán las acciones de protesta hasta obtener una respuesta concreta, al considerar que la universidad es clave para el desarrollo educativo y económico de la región.