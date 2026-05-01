Decenas de pobladores del centro poblado de La Punta, del distrito de Sapallanga, realizaron una protesta frente a la Corte Superior de Justicia de Junín, exigiendo que se solucione el incremento de la tarifa de agua potable que se registró desde marzo del 2025.

“De la noche a la mañana nos incrementaron la tarifa de agua potable de lo que pagábamos S/11.80 a S/25; sin embargo el agua sigue viniendo sucia, con raíces y causa infecciones en los niños y ancianos. No hay calidad de agua”, manifestaron.

La queja es en contra de la Asociación Asapa La Punta que presta el servicio de agua potable hacia el centro poblado que lleva el mismo nombre.

La protesta frente al Poder Judicial es por la exigencia que se apruebe la medida cautelar que presentaron para evitar el incremento, aseguran sin sustento, de las tarifas de agua potable en este lugar.

“Ya pedimos que nos acepte nuestra medida cautelar pero nos rechazaron, como algunos dejamos de pagar los recibos, ahora nos vienen tarifas de más de 250 soles. El agua es un derecho de todos los ciudadanos”, acotaron.

Otra de las denuncias que realizaron los manifestantes es una posible discriminación, ya que se tendría un tarifaria diferenciados con los que pertenencen a la Asociación de la Asapa La Punta.