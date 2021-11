Hace cinco años compraron un terreno con el sueño de la casa propia, sin embargo hasta el momento no cuentan con título de propiedad, además el colapso de las conexiones de desagüe y la falta de agua colmó el vaso, para que cientos de propietarios de la urbanización Valle Real, en La Punta, Sapallanga, protestaran frente a la inmobiliaria Centenario, en Huancayo.

“Al momento de vendernos los terrenos, nos aseguraron que nos entregarían los títulos de propiedad, sin embargo hasta ahora no hay nada, supuestamente por la demora de la Municipalidad de Sapallanga”, mencionó el presidente de la Urbanización Valle Real, Marcelino Quispe.

“Yo pertenezco a la segunda etapa de esta urbanización, aparte de no tener títulos las conexiones de saneamiento básico son deficientes. Los baños se atoran todo el momento y hay veces que no tenemos agua potable a pesar que no se construyeron todas las viviendas. También las pistas y veredas se están rajando y hundiendo”, señaló Bertha Año.

El reclamo de los nuevos propietarios fue frente a la oficina que tiene la inmobiliaria Centenario, en la cuadra 9 de la calle Real, en Huancayo, lugar donde fueron atendidos por el representante de la empresa, quien se comprometió en solucionar sus problemas de agua y desagüe durante la próxima semana.

En la marcha participaron propietarios de las tres primeras etapas habilitadas para vivir.