Erick Vilchez, el técnico de segunda que fue premiado como el policía del mes por una destacada intervención el 2025, ahora ha pasado a ser un villano, al conocerse que fue detenido acusado de cobrar una coima de 200 soles a un conductor a cambio de no imponerle una papeleta por el certificado de revisión técnica vencido. Según la denuncia, el suboficial de 44 años, estaba trabajando en el patrullero de placa EGP 745, cuando solicitó 300 soles a un empresario para no aplicar la sanción. Ante la negativa, el monto se redujo a 200 soles, dinero que habría sido entregado en el vehículo del denunciante.Tras la denuncia, policías anticorrupción intervinieron al suboficial, quien fue reconocido por el denunciante.En la guardia de la comisaría de Huancayo, al ser descubierto el agente Vilchez simuló que se limpiaba la nariz y arrojó el billete al tacho de basura, siendo detenido por el presunto delito cohecho pasivo. CASOS. En febrero del 2025, Erick Vilchez, también estuvo implicado en el cobro de una presunta coima a un taxista que tenía el certificado de revisión técnica vencido. En los últimos 15 días, 4 policías fueron denunciados por hechos ilícitos. El 14 de febrero el suboficial Cristian Castañeda M. (28), fue detenido por solicitar 100 soles a un chofer para no imponerle una segunda papeleta. El agente confeso fue separado de la Policía. Luego el 16 de febrero acusaron a los agentes José Rocha y Brayan Matos de haberse apoderado de dinero de una jovencita. Ahora, el técnco Vilchez cae por presunto cobro de coima.