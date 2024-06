Luego de la difusión de un video en X (anteriormente Twitter), donde Keiko Fujimori daba cuenta que el sábado 15, su padre firmó su ficha de afiliación a Fuerza Popular, el expresidente Alberto Fujimori confirmó dicha afiliación al partido que fundó, lo que generó una serie de reacciones y ha reavivado el debate sobre su papel en la política peruana.

Mientras sus seguidores celebran su retorno como líder histórico de Fuerza Popular, críticos cuestionan la coherencia de su participación política después de haber sido indultado por razones de salud. La controversia sobre su figura continúa dividiendo opiniones y promete influir en el panorama político de cara a las próximas elecciones.

Políticos de la región como Carlo Curisnche, Osca Ruiz, José De La Cruz e incluso Vladimir Cerrón, mostraron posturas distintas sobre el hecho. Los críticos coinciden en que es un despropósito que busca medir las reacciones de la población. Los fujimoristas por su parte mostraron su alegría a lo que consideran un respaldo a su participación de cara a las elecciones del 2026.

José Ignacio de La Cruz

“Queda claro que a nivel nacional existe solo un partido del fujimorismo y se llama Fuerza Popular. Hay gente que ha estado diciendo que Alberto Fujimori iría con un partido de color azul que llegaría a varias regiones, entre ellas Junín, estas semanas. Eso no es cierto. Solo existe un partido fujimorista y es Fuerza Popular que va a participar respetuosos de sus elecciones internas, donde probablemente nuestro líder histórico va a tener una participación fundamental. No se descarta ninguna posibilidad de candidatura, no solo de Alberto sino de ningún militante. Somos respetuosos de las elecciones internas que se llevará a cabo en su momento. La afiliación significa que Alberto ha tomado su lugar como líder histórico del partido”.

Oscar Ruíz Conde

“”Es una alegría para los albertistas que el ingeniero Alberto, como líder y fundador del fujimorismo, esté ahora con las puertas abiertas en Fuerza Popular. Se concretiza su liderazgo dentro del partido. El ingeniero inicia con mucha gente desde el año noventa, de ahí se ha generando muchos grupos fujimoristas como Cambio Noventa, Vamos Vecinos, Perú dos mil, Nueva Mayoría y así sucesivamente y ahora Fuerza Popular que está inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones, lo que genera mayores posibilidades y expectativas de cara a la elecciones del 2026 porque el ingeniero Fujimori tendría la posibilidad de participar activamente en política y nosotros que lo acompañamos desde hace mas de treinta años este hecho nos alegra de sobremanera”

Vladimir Cerrón Rojas

“Es un globo de ensayo para medir la reacción publica, porque si no paga su reparación civil de 54 millones la ley le prohíbe postular. Ahora, si su intensión real sería postular o dar con el factor sorpresa tenía para hacerlo con la cuota del 20% de invitados. Si en caso postulara solo serviría como un “comodín” para ser sustituido por un accesitario que no tiene la simpatía para encabezar una lista. También se puede deducir que tratan de consolidar la unidad del fujimorismo con la imagen del líder fundador ahora de la mano de su hija con quien mantuvieron rivalidades serias. Pero, además, el mensaje es una advertencia a Boluarte, para garantizar la continuidad del 40% o más de funcionarios fujimoristas en el Ejecutivo”.

Carlo Curisinche Eusebio

" Con esta afiliación, Alberto ha ejercido su derecho a partir de lo que la ley lo faculta, pero políticamente hablando es un despropósito para él y para la gente que entiende de política. El indulto se dio en circunstancias de argumentación de que se encontraba grave de salud y que obviamente era una persona que estaba en riesgo de morir, y no tenía posibilidades de actividades físicas laborales y había una gravidez . Sin embargo, al haberse afiliado, se ve interesado en participar en el próximo proceso electoral, lo que demuestra todo lo contrario, que tiene un estado de salud óptimo como para poder ejercer la política de manera activa y eso requiere una persona que tenga una condiciones de salud sino muy buena por lo menos favorable para poder cumplir con las actividades.”