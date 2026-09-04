El precio del pollo bajó a 7 soles por kilo en los mercados de Huancayo. Un costo que se mantiene hace varias semanas, en beneficio de la economía de los hogares que pueden consumir más proteína.

“La producción del pollo se incrementó es por ello que el precio está a 7 y 8 soles. Además, son pollos grandes, uno llega a pesar 3 kilos 800 gramos o 4 kilos que alcanza para toda la familia, en conclusión hay más consumo”, dijo el comerciante del mercado Modelo, Jesús Tovar.

Esta situación genera un efecto en las pollerías, ya que el precio del pollo a la brasa está hasta en 10 soles en algunos locales. Durante la semana las pollerías realizan múltiples ofertas para incrementar sus ventas.

va con presa. En las ollas comunes, también se han beneficiado con el bajo precio del pollo dijo la presidenta provincial de las ollas comunes, Donatilda Soto Clemente. Tal es así que en la olla común “Mujeres Luchadoras”, ayer el menú incluyó la ensalada rusa con su presa de pollo.

“Ayer compré 4 pollos, para el menú que incluía su pollo dorado con ensalada rusa, gaste 48 soles en 4 pollos, hace tiempo que no comíamos pollo pero ahora que está barato ya es accesible para la olla común donde se preparan 50 menús”, acotó.

Precios suben

Donatilda Soto Clemente, mencionó que debido al alto costo, hace tiempo ya no comen pescado jurel, ya que el precio a 12 soles por kilo es inaccesible para la olla común. Es por ello que ayer solicitaron una reunión con el representante del programa “A Comer Pescado”, para que les comunique que día van a abastecer de productos hidrobiológicos a bajo costo a fin que puedan tener acceso a esta proteína de alto valor nutricional.

En los mercados, lo que se incrementó de precio es el costo del azúcar, que subió por saco hasta 50 soles, antes las marcas San Jacinto, Cartavio y Dulce Norte estaban a 110 soles por saco y ahora se incrementó a 160 soles. Los comerciantes de tiendas al por mayor dijeron que habría una concertación de precios.

El precio del arroz también subió 3 soles al por mayor, antes el saco de 49 soles en la marca Tonderito costaba 190 soles y ahora esta a 193 soles. En los mercados el precio al por menor está hasta 4 soles.