En vista que cuando acuden a las zonas rurales para las jornadas de vacunación, muchos pobladores no concurren para las jornadas, el director de la Red Valle del Mantaro, Enrique Porras Orellana, dijo que en adelante inocularán, incluso a personas mayores de 18 años.

Con ello se busca que las brigadas no retornen con vacunas y todas sean aplicadas a los beneficiarios de las zonas mas lejanas.

Asimismo, se intensificará la sensibilización, en cuanto al uso de la mascarilla como la medida de bioseguridad más importante, para protegerse del COVID-19. Esta práctica no se cumple en las zonas rurales por falsos mitos en cuanto a la enfermedad, que ya cobró más de 5 mil vidas en Junín.

No van por su segunda dosis Pfizer

El ausentismo por la segunda dosis de la vacuna Pfizer persistía ayer en los vacunatorios, como el Centro Internacional de Negocios, el coliseo Wanka y el Open Plaza. “Pedimos que las personas cumplan con aplicarse la segunda dosis de la vacuna Pfizer”, dijo Susan Almonacid, responsable del punto de vacunación del Open Plaza.

El director de la Red Valle Mantaro, Enrique Porras, dijo que en el primer día no se llegó ni a mil vacunas, cuando se tiene programado vacunar a 8490 dosis programadas, pero lamentablemente no hay mucha participación. Ahora están esperando a personas de 35 años a más, que tienen que recibir la segunda dosis. Son más de 15 mil dosis de las vacunas Pfizer que se aplicaron en la vacunatón y las dosis no usadas quedarían para ellos.