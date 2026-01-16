Desde el medio día del 14 de enero, hasta la media noche del domingo 18 del mismo mes, permanecerá cerrada la margen izquierda de la Carretera Central en el distrito de Ataura, provincia de Jauja, ya que en la Plaza Principal de este lugar, se realiza la fiesta costumbrista de la tunantada en honor al “Dulcísimo Niño Jesús”.

El cierre será desde el Km 83+700 (altura de la capilla del barrio Yanasyugo) hasta el km 85+100 (paradero del barrio Vista Alegre o Ex Molinera de Ataura), durante las 24 horas del día.

El cierre temporal se da por la seguridad de las 13 instituciones tunanteras participantes, cada una de ellas con su orquesta típica, su cuadrilla de bailantes y su plana de dirigentes. Debido a que la plaza principal es muy reducida, sus autoridades de turno han visto por conveniente utilizar la cinta asfáltica y sus extremos.

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Ataura en Jauja, Policarpio Herquinio Álvarez, se pronunció al respecto.

“Hace 32 años, para esta fecha, se cierra esta parte de la carretera central, por la seguridad de nuestros compoblanos que disfrutan de la fiesta costumbrista del 14 de enero al 18 de enero, Se ha solicitado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el permiso correspondiente de cierre de esta vía nacional durante estos días de fiesta, la autorización (se concedió) la firma el jefe zonal Junín – Pasco del Ministerio de Transportes y Comunicaciones“; dijo.

En horas de la noche y madrugada, en ambos frentes, se encienden fogatas para que los conductores sepan que hay un desvío de ruta.

Por el cierre de la vía, los transportistas deberán desviarse obligatoriamente por una vía alterna, al oeste, lo que aumentaría el recorrido en casi 2 kilómetros. Esto ha motivado la protesta de los cientos de conductores que realizan su viaje entre Jauja – Huancayo y viceversa, con dirección a diferentes destinos del país por la margen izquierda del valle del Mantaro durante las 24 horas del día.