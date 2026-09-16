Una laptop Lenovo LOQ fue reportada como robada en Lima y terminó siendo ubicada en un establecimiento comercial de Huancayo, luego de que su sistema de geolocalización señalara como última ubicación el local “Kigyoka”, situado en el Jr. Amazonas N.° 499.

La Policía intervino el negocio y encontró un total de 35 laptops de distintas marcas y modelos cuya procedencia no fue sustentada .

El equipo buscado fue identificado mediante el número de serie y comparado con la boleta de compra presentada por la denunciante, confirmándose la coincidencia de sus características.

Según el acta policial, el propietario del establecimiento manifestó que la laptop había sido enviada desde Lima como encomienda mediante una empresa de transporte, junto con otro equipo.

Durante la intervención fueron detenidos F.C.A.C. (26) y J.J.G.S. (32), quienes quedaron a disposición de la comisaría de Huancayo por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, en la modalidad de receptación agravada. La Policía incautó los equipos para determinar su procedencia y continúa con las diligencias correspondientes.

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