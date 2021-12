La sentencia que absolvió a Ángel Unchupaico por colusión sostiene que el vínculo familiar, laboral y político que tiene con Ángel Yupanqui Sueldo no prueba que haya incurrido en delito cuando éste contrató con la empresa Sedam Huancayo en 2013, fecha en que Unchupaico era accionista. A pesar de que tal era el principal argumento del Ministerio Público y fue descartado, el juez Guido Arroyo no dudó en sentenciar a 4 de los 5 imputados y salvó solo a Unchupaico.

Correo tuvo acceso a la sentencia nº 025-2021-6JUP/-HYO con la que se absolvió al ex gobernador y líder de Junín Sostenible. En esta, el Primer Despacho de la Fiscalía a cargo de Rodrigo Mera deja sentado los vínculos de afinidad: Yupanqui es padre de la sobrina de Unchupaico; Yupanqui es militante de Junín Sostenible, Yupanqui fue trabajador de confianza de Unchupaico. Con ese precedente, funda una empresa, OFIR, en 2013 y ese mismo año gana la buena pro, en dos oportunidades, por más de S/ 15 mil con la empresa Sedam Huancayo. En aquella época el máximo jefe de esta institución era justamente Ángel Unchupaico.

Para el juez Arroyo, del Sexto juzgado, estos indicios no son suficientes para culpar al ex gobernador. En la sentencia señala literalmente: “¿Tener vínculo laboral, político y familiar con Yupanqui Sueldo constituía un impedimento para que la empresa de Yupanqui Sueldo contrate con Sedam Huancayo? El fiscal no ha precisado qué norma establece esta prohibición. Dice también que el fiscal no precisó qué norma del estatuto de la empresa infringió y, finalmente, dice que “no ha quedado esclarecido” si Unchupaico podía tener o no injerencia en los procesos de selección.

Para la fiscalía este era el corazón del caso, pero el juez le bajó el dedo. Sin embargo, sí encontró culpable a Yupanqui Sueldo porque el contrato que hizo con Sedam, no era necesario; también porque se fraccionó el monto del contrato y por la fecha de creación de la empresa. ¿Es eso razonable?