El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado de 12 internos del penal de Huamancaca al recinto penitenciario de Cochamarca en Cerro de Pasco de mayor seguridad, con el objetivo de frustrar actos ilícitos que puedan gestarse al interior de las cárceles.

Esta acción de seguridad se produjo el martes 18 de febrero en la madrugada. El traslado de los internos que se encontraban ubicados en el Régimen Cerrado Especial del penal de Huancayo, contó con la presencia del director de la Oficina Regional Centro Huancayo (Junín) del INPE, William Córdova Capucho.

La Oficina Regional Centro Huancayo solicitó el traslado de 21 internos al penal de Cochamarca por seguridad penitenciaria, para evitar que vulneren la seguridad con el ingreso de sustancias prohibidas.

Las autoridades seleccionaron a los internos reincidentes, de alto prontuario delictivo con sanciones reiterativas, que buscan interferir en el control, adoptan conductas negativas y planean actos de indisciplina entre los internos.

Como medida correctiva bajo estrictas medidas de seguridad, se trasladó a Pasco a los presos: Nick Bonilla V., Alberto Durand T., José Paredes C., Luis, Suárez M., Elmer Quiñones M., Yeremi Yañez C., Cesar Curo Valencia, Henry Laurente L., Veli Rios Lizarraga, Cristian Sánchez J., Cristian Segersbol Rojas, Elmer Espinoza T.

Cabe mencionar que el penal de Huamancaca fue construido para albergar a 680 internos, pero son 2 mil 288 internos en 4 pabellones, de los cuales 2 mil 65 son del régimen cerrado ordinario y 223 del régimen especial cerrado que están en el pabellón 3, que son los reos de difícil readaptación.

La operación que se inició al promediar la 1 de la madrugada, culminó cerca de las 5 a.m. en un trabajo coordinado con la Policía.