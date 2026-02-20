Inesperada: esa es la palabra que más define la elección de José María Balcázar como presidente de la Mesa Directiva del Congreso y, por ende, nuevo presidente de la República, tras la salida por la puerta falsa de José Jerí.

El parlamentario, integrante de la bancada de Perú Libre y representante de la región Lambayeque, se impuso a la “favorita”, María del Carmen Alva (Acción Popular), dejando reacciones divididas no solo en el Parlamento, sino en todo el país. Hoy, en su segundo día como presidente, continúa generando revuelo.

Opiniones divididas

En Junín, las reacciones no se hicieron esperar. El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón —desde la clandestinidad—, se mostró satisfecho por la elección de José María Balcázar como jefe de Estado.

“El retorno de Perú Libre al gobierno es un triunfo de carácter simbólico, pero altamente significativo (...). Este retorno demuestra que el ‘fujicerronismo’ es una alucinación caviar”, escribió el exgobernador de Junín.

En otras reacciones, el alcalde de Huancayo y presidente de la AMPE, Dennys Cuba, saludó la designación y pidió “empatía con las necesidades del país” al nuevo gobernante.

En tanto, figuras del sector empresarial y político de la región también opinaron. El presidente de la Cámara de Comercio de Huancayo (CCH) considera que la situación nos coloca como el “hazmerreír” del mundo; mientras tanto, los candidatos de Perú Libre y Fuerza Popular coinciden en priorizar la NCC.

José García Terrazos, Pdte. Cámara de Comercio

Extremadamente preocupado, porque debemos ser el hazmerreír del mundo en el sentido de tener una alta rotación de gobernantes. Segundo, que su salida debió haber sido por vacancia; y tercero, que pareciese que el cálculo político ha prevalecido sobre los intereses del país.

No nos da confianza. Muy por el contrario, aquellos que predican el cambio de la Constitución y aquellos que reniegan de la economía social de mercado, creo que se contradicen con toda actividad empresarial en nuestro país.

En Junín se debe garantizar la construcción de la carretera de cuatro carriles. Más allá de la modalidad de Gobierno a Gobierno, que tiene que respetarse, se debe priorizar el tema del presupuesto; ver la forma del financiamiento para continuar la ejecución de dicho proyecto porque no es necesidad solamente de un sector, es de todos. Más aún cuando los índices de competitividad en nuestra región vienen cayendo año tras año.

Raúl Ariste dirigente de la CGTP

No tenemos expectativas porque, faltando cuatro o cinco meses para culminar esta gestión, casi nada va a hacer en su despacho presidencial; lo que van a hacer es, precisamente, la transferencia de cargo de todos los ministerios, etcétera. Nosotros queremos avances en el tema de la Carretera Central; tenemos que persistir con este tipo de acciones de lucha, con las acciones legales y los trámites administrativos. Ya hay un avance que el presidente ha anunciado o, por lo menos, se ha puesto a escuchar la demanda de Junín en este paro.

Nosotros, a estas alturas, no confiamos en nada, menos en Perú Libre, que ha desgraciado al país. Perú Libre nos ha sometido a esta crisis profunda económica, social y política; ahora se incrementó la inseguridad ciudadana. Por lo tanto, si Perú Libre nuevamente ha vuelto, va a ser tan igual o peor que la desastrosa gestión que nos está dejando, en perjuicio de millones de peruanos. Balcázar solo va a administrar lo que queda y esperamos que garantice elecciones libres y transparentes en todo el país.

Ana Patiño candidata a diputada – Fuerza Popular

Como ya lo ha manifestado nuestra lideresa, hay un gran responsable de que la izquierda nuevamente regrese al gobierno: el señor López Aliaga. Sus apetitos políticos y la poca tolerancia que tiene han hecho que Perú Libre esté de nuevo en el poder. Ojalá el Perú vaya por buen camino y se realicen elecciones transparentes; de lo contrario, tendremos muchos problemas.

Fuerza Popular ya ha sufrido, en las dos últimas elecciones, actos poco transparentes. Por ello, lo único que esperamos es confiar en nuestras autoridades electorales y en el señor Balcázar, para que los comicios sean transparentes y democráticos, que es lo que esperamos todos los peruanos.

Asimismo, le pediría que se encargue de la Carretera Central. Debe ser claro y dar una explicación a todas las regiones, no solo a Junín, para que podamos tener tranquilidad. Existe un contrato de Gobierno a Gobierno con Francia; queremos transparencia y que se explique bien a la población a efectos de evitar mayores especulaciones.

Gianpiere Guerra candidato a diputado – Perú Libre

Se ha reivindicado la voluntad popular; un espacio que le pertenecía al pueblo y a Perú Libre al haber sido el partido que ganó las elecciones de 2021. Ha sido una propuesta de la bancada; sin embargo, hay que tener en cuenta que el congresista Balcázar no está afiliado a ningún partido, aunque sí es, efectivamente, una propuesta de la bancada de Perú Libre. En ese sentido, esperemos que conforme un gabinete de amplia base social que esté al servicio de las grandes mayorías.

Debe asegurar la Carretera Central y realizar las gestiones correspondientes para que se inicie, en el más breve plazo, la construcción de la nueva autopista de cuatro carriles. También será importante la lucha contra la inseguridad ciudadana; además, como ya se manifestó, es fundamental reivindicar al magisterio y al personal de salud.

Será clave, asimismo, que pueda revisar los contratos ley que ha suscrito el Gobierno peruano con las grandes transnacionales, a fin de llegar a un acuerdo correspondiente.