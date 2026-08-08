Un nuevo sismo de magnitud 5.0 se registró el jueves 6 de agosto, con epicentro cercano a Chupaca. Ayer dos nuevas réplicas de 3.6 y 4.4 continuaron remeciendo el sur del valle del Mantaro. Hasta el momento se reportan un muerto, más de 15 heridos, más de 90 viviendas afectadas y daños en establecimientos de salud y centros educativos.

En medio del temor que los remezones despiertan en la población la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, realizó su segunda visita de trabajo a la región Junín. Supervisó este viernes las acciones de atención a las familias afectadas por los últimos sismos y anunció la declaratoria de emergencia para seis distritos de Junín y uno de Huancavelica.

La jornada comprendió visitas a Chongos Bajo, Pumpunya y, posteriormente, Chongos Alto. La visita tuvo como objetivo verificar los avances comprometidos durante su anterior recorrido por la zona el 31 de julio, tras el sismo de magnitud 5.1 registrado en la provincia de Chupaca.

El recorrido

La jefa de Estado llegó a la provincia de Chupaca acompañada por el ministro de Educación, José Antonio Chang; el ministro de Trabajo, Juan Sheput; el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas González; y el ministro de Salud, Luis Dyer Fernández; además la acompañó el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, los diputados Marlon Aguirre y Ana Patiño, el senador David Jiménez y autoridades locales.

En Pumpunya, Fujimori supervisó la situación de las familias perjudicadas y las acciones desplegadas por los sectores del Gobierno. Como parte de la respuesta sanitaria, el Ejecutivo dio cuenta del traslado de una ambulancia para reforzar la capacidad de atención de la zona y dispuso la evaluación de los establecimientos de salud afectados por los movimientos telúricos.

Tras su paso por Pumpunya, la presidenta retornó a Chongos Bajo, donde supervisó la instalación de módulos educativos tipo domo para garantizar el retorno de los estudiantes cuyas instituciones fueron afectadas.

Junto al ministro de Educación, José Antonio Chang, verificó las aulas temporales, carpetas, pizarras y kits escolares. En total, se han instalado 20 módulos educativos en colegios de Chongos Bajo, San Juan de Iscos y Huayucachi. Además, el Gobierno Regional cuenta con seis inversiones educativas con código de inversión que serán impulsadas junto con el Gobierno Central. Fujimori señaló que los domos son una solución temporal mientras se construyen aulas definitivas de material noble.

La declaratoria

El último punto de la agenda fue Chongos Alto, en el valle del Canipaco. Allí, en la plaza, los afectados del sismo, sobre todo ancianos, esperaron un poco más de tres horas a la presidenta. Entre ellos estaba Rudecindo Machacuay De la Cruz sujetando la fotografía de Alberto Fujimori de 1994, cuando llegó a Chongos Alto.

“Aquel año, dinamitaron el local comunal y la comisaría. Alberto Fujimori reconstruyó lo que ahora es la municipalidad. Aquí está la foto”, decía emocionado el ex edil que fue el primero en recibir a Keiko para entregarle la foto del recuerdo. Tras un minuto de silencio, la presidenta de la República se mostró agradecida por que Chongos Alto recordaba a su padre quien llegó tres veces a su distrito cuando los terroristas dinamitaron el local comunal y la comisaría.

Tras reunirse con autoridades y pobladores, Fujimori anunció la declaratoria.

“Vamos a declarar en emergencia los distritos de Chongos Alto, Chicche, Colca, Huasicancha, Carcahuacallanga y Chacapampa del Canipaco. Así como Vilca en Huancavelica”, dijo la mandataria.

La medida permitirá activar programas nacionales y fortalecer la intervención conjunta del Ejecutivo, Gobierno Regional y municipalidades. Las evaluaciones continúan en otras zonas como Cullhuas.

El balance de los daños

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, informó que en toda la zona afectada existen 1,236 viviendas perjudicadas. Solo en la comunidad de Pumpunya, integrada por nueve sectores, se registran 150 viviendas afectadas, de las cuales 48 corresponden al sector inspeccionado.

El ministro advirtió que las 1,236 viviendas afectadas podrían aumentar debido a nuevos movimientos sísmicos y al riesgo de colapso de algunas edificaciones. También anunció trabajos para recuperar los sistemas de agua potable y desagüe dañados.

Aquí, el plan de Vivienda contempla titulación, reubicación y reconstrucción. Se establecerán convenios con comunidades campesinas, municipalidades distritales y provinciales para acelerar la titulación. Las familias cuyas casas estén en zonas de riesgo serán reubicadas.

Paralelamente, mediante el programa de sitio propio, se construirán las viviendas definitivas. Mientras tanto, se instalarán viviendas temporales con paneles térmicos. Arnillas informó que este viernes comenzó la construcción de la primera vivienda definitiva, que servirá como modelo para acelerar las siguientes.

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, participará mediante Llamkasun Perú en la generación de empleo temporal para los pobladores afectados, mientras que el ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, acompaña las acciones de atención médica y recuperación de los establecimientos sanitarios.

El gobernador regional, Zósimo Cárdenas, informó que la ayuda humanitaria para el Canipaco ya comenzó a distribuirse y exhortó a los alcaldes a completar el registro de daños en el Sinpad para canalizar más recursos.

Durante el encuentro, el diputado por Junín Marlon Aguirre pidió a Fujimori mantener el respaldo al Gobierno Regional. “Presidenta no abandone al gobernador, no abandone a esta región Junín, porque necesita su apoyo. Necesita esa reconstrucción y reactivación económica”, expresó.