El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Jorge Zapata Ríos, instó a los empresarios del país a involucrarse en la vida política del país.

“Los empresarios debemos involucrarnos en los quehaceres de nuestras respectivas jurisdicciones. Estamos convencidos de que los empresarios deben hacer mucho más de lo que hoy estamos haciendo”, indicó.

También señaló que el crecimiento del país es insuficiente. “El Perú podría crecer al doble si tuviéramos mejores instituciones, un sistema político más predecible y una institucionalidad más clara y más sólida”, señaló.

Dijo que las instituciones se han debilitado porque se ha perdido la meritocracia en el Estado.

