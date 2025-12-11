Edwin Corrales Melgarejo, presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, fue elegido como presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Junín (CRAJ) para el período 2026. Corrales adelantó que uno de los ejes centrales de su gestión será fortalecer la participación ciudadana mediante veedurías, con el objetivo de supervisar el uso de recursos públicos y el avance de obras en la región.

“El plan de trabajo de 2026 estará enfocado en impulsar las veedurías ciudadanas para que la población participe activamente en la fiscalización de la labor de los funcionarios públicos, tanto del gobierno regional como de los gobiernos locales y demás entidades públicas de Junín”, señaló Corrales. La idea es que las organizaciones sociales tengan un papel más protagónico en el control del gasto y la transparencia de la gestión pública.

Sobre la participación de las autoridades en la CRAJ, Corrales manifestó que espera mayor compromiso de los entes gubernamentales y subnacionales, buscando que los integrantes sean más activos y colaborativos en las labores de control. “Queremos que todos los miembros de la Comisión sean partícipes y se comprometan con la transparencia”, añadió.

Asimismo, el presidente adelantó que las veedurías también tendrán acceso a información sobre los casos de corrupción en investigación, incluyendo datos de procesos judiciales y sentencias, con el fin de que la ciudadanía conozca cómo se desarrolla la lucha contra la corrupción en la región. “Esto permitirá a los periodistas y a la población tener información clara sobre la gestión anticorrupción”, indicó.

Corrales reconoció que revisará los informes de gestión de la presidenta saliente, Rossana Almeida, que se centraron principalmente en la capacitación de funcionarios en temas anticorrupción, y señaló que su administración buscará ampliar la formación y acompañamiento de las veedurías ciudadanas, promoviendo una cultura de integridad y control social. Con este enfoque, la CRAJ Junín apunta a consolidar un modelo de fiscalización más cercano a la ciudadanía.