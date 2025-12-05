El presidente del Congreso Económico del Centro - CEC Perú 2025, Jesús Capcha, destacó la calidad de información que se pudo obtener del congreso y que permitirá evaluar y analizar la situación actual de la macrorregión.

Informó que, como logro histórico del congreso, se firmará un convenio de las cinco cámaras regionales con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para instalar una mesa técnica macrorregional que destrabe la inversión.

“Es decir, de todas las 44 mil obras, unas siete mil son de la macrorregión, que por alguna razón de tramitología están trabadas, se empezarán a dinamizar“, señaló.

