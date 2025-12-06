Con la clausura del VIII Congreso Empresarial del Centro – CEC Perú 2025, el presidente Jesús Capcha Carbajal, destacó que el principal logro del evento fue instalar una mirada técnica y unificada de la macrorregión.

“Nuestra idea al hacer este evento, era marcar un antes y un después de la necesidad de que, nuestra región se maneje de una manera técnica, planificada y sobre todo unida”, sostuvo, tras señalar que mientras el norte y el sur avanzan articuladamente, la región centro continúa fragmentada y en un nivel medio de desarrollo.

Entre las conclusiones inmediatas, Capcha enfatizó la urgencia de resolver problemas críticos de conectividad e inversión pública. Recordó que la Carretera Central continúa sin avances definitivos pese a 17 años de espera, y que el presupuesto proyectado para 2026 se redujo al 20%.

“Vamos a seguir batallando, pero eso es impostergable”, afirmó. Añadió que la falta de gestión del agua, la paralización de obras como la PTAR Huancayo y la baja ejecución de inversiones motivaron un acuerdo histórico: la instalación de una mesa técnica de destrabe de inversiones con el MEF.

De cara al mediano y largo plazo, el Congreso Empresarial coincidió en que la macrorregión debe articular una logística complementaria al impacto del puerto de Chancay para aprovechar la coyuntura y fortalecer la inversión sostenible en energías limpias. “Queremos que Huancayo y la región central tenga una voz; esta es la problemática y esta es la propuesta de solución”, señaló.