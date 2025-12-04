El VII Congreso Empresarial del Centro (CEC) inició en Huancayo. En su alocución, el presidente y gestor del evento, Jesús Capcha, agradeció la presencia y apoyo de empresarios regionales y de la macrorregión y a medios de comunicación como Correo que se sumaron a la organización de este evento cuyo objetivo es construir una agenda de trabajo al 2050.

“Hoy se inaugura una hoja de ruta crítica para nuestra región Junín y la macrorregión central. Este es un espacio articulador con una visión de muy largo plazo. Los empresarios tenemos que pensar más allá de los cinco años, los funcionarios tienen que pensar en cinco años que es el tiempo de gobierno, pero nosotros estamos obligados a mirar más allá. Por eso hablamos de una visión ecológica equitativa e innovadora. Para llevar adelante semejante tarea, lo primero que debemos construir es confianza”, señaló, tras referirse a los cinco años de declive de la Cámara de Comercio y destacó que esta se recupera gracias a sus agremiados.

Sobre la agenda macrorregional al 2050, objetivo máximo del CEC, señaló que se han mapeado riesgos que preocupan, como el de conectividad e infraestructura.

“Sabemos lo que está pasando con la Nueva Carretera Central que no solo es para Junín ni Huancayo, tiene un impacto macrorregional. Con el llamado riesgo fiscal: 20% del presupuesto 2026 y probablemente los otros años mayor restricción. Esa es la realidad, y sobre eso hay que encontrar alternativas (…) si hay riesgo fiscal, es porque el Congreso ha orientado el manejo de nuestros recursos de esa manera y es porque el Ejecutivo no está haciendo su tarea y eso debemos hacerlo los ciudadanos. No solo se trata de cuestionar, vamos a establecer una agenda de desarrollo y la vamos a difundir en un especial en Diario Correo y a nivel nacional, porque queremos que haya ideas, no solo a largo plazo, sino, las decisiones de hoy vayan encaminándose”, señaló.

Capcha también habló de los riesgos del cambio climático, la incertidumbre económica y local, la falta de recursos públicos.

VIDEO RELACIONADO: