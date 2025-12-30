Este lunes 29 de diciembre, por unanimidad, el Consejo Regional de Junín aprobó en sesión extraordinaria el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 del Gobierno Regional, valorizado en S/ 3,499 millones.

La propuesta fue sustentada por el gerente regional de Planeamiento y Presupuesto, Percy Tiza, conforme al Sistema Nacional de Presupuesto y la Ley de Presupuesto del Sector Público 2026.

Este monto constituye el presupuesto inicial para el último año de gestión del gobernador regional Zósimo Cárdenas y busca garantizar la continuidad de obras emblemáticas en ejecución.

Distribución por sectores

La sustentación estuvo a cargo del gerente regional de Planeamiento y Presupuesto, Percy Tiza, quien explicó que del total aprobado, S/ 935.4 millones serán destinados a inversiones, lo que representa alrededor del 26% del presupuesto; mientras que, el 63% se orientará a gastos corrientes y actividades ordinarias.

Esta distribución fue uno de los principales puntos de observación por parte del Consejo Regional, que exigió priorizar proyectos con mayor avance físico.

Tiza precisó que, comparado con el PIA 2025 de S/ 2,532 millones, el presupuesto para 2026 registra un incremento de S/ 184.3 millones (+7.28%), principalmente en los sectores de Educación y Salud, y que la variación se centra en el aspecto remunerativo, manteniéndose estable el gasto en bienes y servicios.

Entre los proyectos prioritarios destacan la continuidad de obras emblemáticas: las unidades JU 103 y JU 100 recibirán S/ 40 millones, mientras que la construcción del Politécnico Regional y del colegio Tupac Amaru contará con S/ 20 millones cada uno.

En salud, el hospital Higa Arakaki, afectado por problemas de licitación en 2025, recibirá más de S/ 20 millones para su reactivación.

Tiza aseguró que, a pesar de las múltiples modificaciones presupuestales ejecutadas en 2025, se garantizará la continuidad de todos los proyectos comprometidos. Además, el Fondo de Compensación Regional tendrá S/ 585 millones asignados para 2026, aunque los recursos no utilizados de años anteriores no podrán recuperarse.