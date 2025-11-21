Tenía al menos 15 denuncias por hurto y robo en su contra y una requisitoria vigente. Esta vez, el cantante Emerson Ruiz Huamán (25), conocido como “El Príncipe de la Carretera Central” o “Jhordancito” , fue capturado por policías de requisitorias de Huancayo.

Los agentes citaron al cantante para un contrato y en las calles Ica y San Francisco lo detuvieron. Emerson Ruiz creía que iba a reunir con clientes, pero en realidad eran los custodios que tenían entre sus manos la orden de captura por hurto agravado del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Huancayo.

‘Jhordancito’ no pudo escapar y al ser trasladado al Complejo Policial de Millotingo dijo que había cambiado, había dejado las calles y los ilícitos para cantar.

“He cambiado jefe, esas denuncias son anteriores, ahora soy otro”, les dijo.

Según información de la Policía, la primera vez que Emerson fue detenido, fue el 14 de octubre del 2011, cuando tenía 15 años y junto a otro menor sustrajeron el celular a un niño de 10 años en el Jr. Huánuco.

El último reporte, indica que cayó tras cometer -quizás- un hurto por ultima vez en el Jr. Cajamarca, donde hurtó el celular a un peatón.

El detenido tiene unas 15 detenciones por ilícitos cometidos en Huancayo y ahora el juez decidirá su suerte. Cabe mencionar que en los últimos tres días se detuvo a 65 personas con requisitorias.