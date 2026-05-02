El olor a la marmaquilla, cuando se abrió el horno de la pachamanca era delicioso. Los cuyes, el chancho y el pollo desprendían exquisito sabor, mientras las papas, humitas y habas aún humeaban tras la cocción en horno de piedra.

ARDUO. De esta manera, los productores de Marcavalle y Patalá, que están en época de cosecha celebraron el Día del Trabajador, con lo que produce el campo y que pusieron a disposición, en la feria que congrega a por lo menos 50 productores de papa nativa, hortalizas, mashua, haba en el jirón Mantaro a un costado del mercado Modelo.

El presidente del centro poblado de Marcacalle, Jonás Hualpa, manifestó que en el campo están en época de cosecha y es por ello que hay mucha producción de papa nativa, que los productores van a vender directamente a los consumidores hasta hoy en el jirón Mantaro.

Como es usual, el trabajo se realizó en comunidad, ya que tenían que preparar unas 100 porciones, muy temprano se calentó el horno con el calentado de horno a piedra. Mientras que en la madrugada se sazonaron las carnes. Un día anterior, las masa de las humitas estaba lista. Las diversas variedades de papa nativa estaba lista. Al igual que las habas frescas.

Trinidad Porras, es una de las productoras de mashua, oca y habas que expendían a 1.50 soles y 2 soles. Ella nos comenta que la vida en el campo, es complicada, ya que para producir la papa invierten mucho en semilla, el cuidado de los cultivos que siempre se exponen al cambio climático que trae la helada, exceso de lluvia y hasta periodos de sequía. Pese al panorama adverso, los productores salen adelante cultivando las papas nativas, con alto valor nutritivo y que sirven para luchar contra el hambre y la desnutrición.

En la feria también habían hierbas aromáticas, aunque la novedad era la venta de la marmaquilla, que las familias se llevaron en cantidad para la preparación de la pachamanca y que es difícil de conseguir, ya que se cosecha en el campo. El queso también es uno de los productos novedosos cuyo molde prensado, se expendía a un 10 soles.

Muy temprano, los productores de Patalá y Marcavalle, sortearon más de 30 canastas con variedad de papas nativas, entre los consumidores, que se animaban a comprar un saco o una arroba de papa.

El contar con una feria en el centro de la ciudad, establecida los sábados en el jirón Mantaro, entre los jirones Cajamarca y Huánuco, permite a los productores contar con un punto de venta y expender directamente a los consumidores a precios convenientes. Las papas muruhuayro, camotillo y huayro macho se expendían a dos soles por kilo.

Mientras que también habían variedad de hierbas aromáticas como muña, hierba luisa, enojo, entre otros que salía desde un sol, el atado.

APOYO. El gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, René Lazo, señaló que el apoyo a los productores es lo más importante para la Municipalidad Provincial de Huancayo.

Es por ello que siempre les van a dar las facilidades para que los verdaderos productores tengan un lugar donde ofertar sus productos de primera necesidad.