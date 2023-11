Un nuevo acto de honradez, escaso por estos tiempos, se presentó en Chupaca. Esta vez, el protagonista del hecho es un profesor y ex sereno, quien fue a gestionar una compra de deuda de 7 mil soles a una entidad financiera y la cajera le dio 5 mil soles más. Miguel Hinostroza Porras, quien labora en la Municipalidad Provincial de Chupaca, se percató que le dieron demás cuando contó el dinero al llegar a su casa.

Poco después, recibió la llamada de la trabajadora de la financiera que le dio el dinero y el honesto profesor la mañana de ayer, llevó el dinero y los devolvió a la cajera que está cerca de la plaza de esta provincia.

“Me entregaron dos fajos de billetes, creí que en uno había 2 mil y en el otro 5 mil soles y me fui rápido a la clínica porque mi esposa está enferma. Al regresar a casa me dí cuenta que había más dinero”. contó Miguel Hinostroza, quien anteriormente trabajaba como sereno.

Pero, no es la primera vez que da ejemplo de honestidad, porque en la pandemia, cuando hacía servicio de taxi, encontró 100 soles que se le cayó a un anciano, regresó hasta donde lo dejó para devolverle el dinero. El año pasado también devolvió el celular que se le cayó a una pasajera. “Mis padres me forjaron así, no puedo quedarme con cosas que no son mías. A veces solo te dan solo las gracias, pero esa es la satisfacción y el agradecimiento me hace feliz”, nos dijo. Asimismo, exhortó a los jóvenes y niños hacer lo correcto.