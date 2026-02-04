Matará: el granero ancestral de la cultura Huanca en las alturas de Junín

El Poder Judicial ordenó la ubicación y captura de un docente de 45 años, tras ser condenado a 13 años de prisión efectiva por realizar actos inapropiados en perjuicio de una estudiante de 17 años en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo.

La sentencia fue emitida luego de que el tercer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo presentara pruebas sólidas ante el Juzgado Penal Colegiado especializado, incluyendo entrevistas en cámara Gesell y otros elementos que acreditaron la responsabilidad del docente.

Según la investigación fiscal, los hechos se produjeron el 29 de septiembre de 2023, cuando la estudiante se dirigía a su aula y solicitó la devolución de un objeto personal al profesor. En ese momento, el docente la condujo a un salón vacío y realizó acciones que vulneraron la integridad de la menor.

Cinco días después, la víctima informó lo sucedido a un familiar, quien dio aviso a la dirección del centro educativo. La denuncia fue presentada ante la comisaría correspondiente, iniciándose así el proceso judicial que culminó con la condena.