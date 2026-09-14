“Conmigo van a tener un alcalde con pantalones para cerrar bares y Scantinas”, fue una de las frases más resonantes de Jorge Solís Goche, en el debate de candidatos a la alcaldía de El Tambo, organizado por Correo.

El cruce más duro fue, otra vez, contra Héctor Melgar, a quien acusó de haber firmado, como miembro de la comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI, 29 resoluciones que facilitaron el funcionamiento de bares y cantinas «donde violan a las mujeres, han matado a unos jóvenes, donde asaltan y roban». «Voy a poner mano dura porque me pongo al lado de esas familias que sufren por sus hijos alcoholizados», prometió, dirigiéndose al presidente del anexo de Incho, Luis Gaspar.

Jorge Solís Goche también anunció una central de Serenazgo integrada con la Policía Nacional, el Centro de Emergencia Mujer y los bomberos, bajo una sola línea de atención, y corrigió a Melgar sobre el nombre técnico del comité de seguridad —«no es Consejo, es Comité Distrital de Seguridad Ciudadana»—, que dejará de ser, dijo, «un té de tías» gracias a una nueva Escuela Municipal de Serenazgo y un Centro de Operaciones y Observatorio Municipal.

Bajo la propuesta «Mi Tambo sin Basura», Solís recordó que el distrito genera cerca de 190 toneladas de basura al día y denunció que siete camiones recolectores nuevos permanecen guardados «por irresponsabilidad de la actual gestión». Anunció GPS en todos los camiones para monitorear rutas y horarios en tiempo real.