Refuerzan patrullaje en el Centro Histórico de Cusco.

Debido al alto índice de problemas ocurridos en el Centro Histórico de Cusco, desde peleas, hurtos y atentados al patrimonio cultural, las autoridades locales refuerzan el patrullaje integrado en la zona.

Es así que, la Municipalidad Provincial del Cusco, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, organiza tareas de patrullaje preventivo en el centro histórico, recorriendo sobre todo las calles Suecia, Procuradores y Plateros.

Durante la última jornada se desarrollaron acciones de fiscalización preventiva en discotecas, bares, minimarkets y otros establecimientos, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de vecinos, visitantes y ciudadanos que transitan por estas zonas durante las horas nocturnas.

“Estas acciones permiten fortalecer la presencia municipal y mantener una vigilancia permanente en sectores de alta concurrencia, promoviendo además que los establecimientos desarrollen sus actividades cumpliendo las normas y contribuyendo a mantener un Centro Histórico de Cusco más seguro y ordenado”, citaron desde la comuna provincial.