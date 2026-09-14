Refuerzan patrullaje en el Centro Histórico de Cusco.
Refuerzan patrullaje en el Centro Histórico de Cusco.

Debido al alto índice de problemas ocurridos en el Centro Histórico de Cusco, desde peleas, hurtos y atentados al patrimonio cultural, las autoridades locales refuerzan el patrullaje integrado en la zona.

Es así que, la Municipalidad Provincial del Cusco, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, organiza tareas de patrullaje preventivo en el centro histórico, recorriendo sobre todo las calles Suecia, Procuradores y Plateros.

Durante la última jornada se desarrollaron acciones de fiscalización preventiva en discotecas, bares, minimarkets y otros establecimientos, con el objetivo de prevenir situaciones que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de vecinos, visitantes y ciudadanos que transitan por estas zonas durante las horas nocturnas.

“Estas acciones permiten fortalecer la presencia municipal y mantener una vigilancia permanente en sectores de alta concurrencia, promoviendo además que los establecimientos desarrollen sus actividades cumpliendo las normas y contribuyendo a mantener un Centro Histórico de Cusco más seguro y ordenado”, citaron desde la comuna provincial.

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