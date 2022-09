El debate de candidatos a la provincia de Huancayo organizado por Correo no solo fue escenario de puyazos. Un buen número de candidatos arriesgó propuestas si no irrealizables, sí bajo sospecha de no poder ser cumplidas. La población se debate entre el populismo y la incertidumbre.

MIRA ESTO: Mira aquí lo que fue el debate de candidatos a la provincia de Huancayo

El candidato de Caminemos Juntos, Emerson Nolasco, ofreció un Bypass entre las calles Real y Ayacucho. Un proyecto que ni siquiera cuenta con perfil o expediente técnico y menos aún con financiamiento. Nolasco no solo ofrece ese Bypass, también la Vía Evitamiento, la vía Expresa, una planta de tratamiento, puentes. ¿Con qué dinero?

El candidato de Junín Sostenible, Moisés Guía Pianto, dio a conocer una propuesta más de discutible. Señaló que en una posible gestión suya las emergencias de seguridad ciudadana se atenderían en cinco minutos. Más allá de las propuestas, ¿cómo Guía Pianto podría calcular el tiempo exacto de llegada del serenazgo al lugar de la emergencia?

MIRA ESTO TAMBIÉN: Las madres lactantes y embarazadas no tienen obligación de ser miembros de mesa

El candidato del Partido Morado, José Jurado, dijo que implementará buses eléctricos que recorran desde San Jerónimo hasta Pucará. La improvisación de estas propuestas quedó en evidencia cuando no habló de costos, una posible ruta, cantidad de buses y los estudios de pre inversión.