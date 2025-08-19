La carretera que conecta Concepción con el distrito de Santa Rosa de Ocopa fue declarada en emergencia por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), según resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano.

La medida, que abarca el tramo comprendido hasta el kilómetro 7, permitirá la intervención inmediata de Provías Nacional para ejecutar trabajos de recapeo con asfalto, sin necesidad de un proceso de licitación.

El alcalde distrital de Santa Rosa de Ocopa, José Luis Castillo, celebró la disposición y aseguró que es fruto de una gestión constante. “Es una excelente noticia. Ha sido un arduo trabajo solicitar que Provías Nacional, como autoridad competente, declare en emergencia el tramo y permita intervenir de manera inmediata”, señaló.

De acuerdo con la norma publicada en El Peruano, la declaratoria responde al “grave deterioro que presenta la vía, el cual afecta las condiciones de seguridad y transitabilidad”. La resolución precisa que el MTC, a través de Provías Nacional, queda autorizado a ejecutar “acciones inmediatas y necesarias” en el sector comprendido entre la Carretera Central y el límite urbano de Santa Rosa de Ocopa.

Un alivio

Castillo explicó que los trabajos de recapeo temporal permitirán un alivio de tres a cuatro años, mientras el Gobierno Regional de Junín avanza con el expediente técnico del proyecto definitivo de mejoramiento y asfaltado total.

“Esto no es el asfaltado completo, pero nos da un respiro mientras se construye la nueva vía. Nos gustaría seguir contando con el apoyo del gobierno regional para el mantenimiento de otras vías internas”, sostuvo. Además, adelantó que el proyecto de recapeo se iniciará en septiembre y podría concluir en un plazo máximo de dos meses, antes de la temporada de lluvias.