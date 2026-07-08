Un fatal accidente en la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el sector Puerto Zúngaro – Nuevo Trujillo, cobró la vida de un joven deportista de 18 años el lunes 6 de julio cerca de las 21:00 horas, mientras que su acompañante permanece hospitalizada en estado crítico.

La víctima fue identificada como Mijahel Álvarez Suárez, exfutbolista de la Academia de Fútbol de Constitución y actual integrante del club Municipal de Palcazú, escuadra con la que disputaba la etapa departamental de la Copa Perú en Pasco. Según los reportes de testigos presenciales, el deportista manejaba una motocicleta con matrícula 7139-KU cuando impactó violentamente contra una vaca que caminaba por medio de la calzada principal.

Sin signos vitales

Tras el choque, Álvarez fue auxiliado de emergencia, pero lamentablemente llegó sin signos vitales al puesto de salud de Puerto Zúngaro debido a la gravedad de sus heridas. Por su parte, la joven Linda Mayumi Suárez, quien viajaba como copiloto, sufrió múltiples lesiones graves y fue evacuada de urgencia hacia el centro de salud de Puerto Inca para recibir atención médica especializada.

Sus compañeros de equipo manifestaron su profundo pesar por el deceso, recordando al joven futbolista por su gran talento, disciplina y alto compromiso con el deporte de la región.