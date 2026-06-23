El responsable de la Agencia Agraria Tarma, Omar Estares, informó que los ataques han ocurrido en la zona Huacapo, ocasionando grandes pérdidas económicas a los ganaderos que se dedican a la crianza de alpacas y ovinos.

El funcionario indicó que según reportes, por la quema de la vegetación que les sirve de alimento, las alpacas tienen que buscar nuevos lugares, subiendo cada vez a zonas más altas en busca de pastos, lo que supondría que están ingresando al hábitat de los felinos.

Omar Estares señaló que la situación es difícil porque estos animales -los pumas andinos- son especies protegidas por el gobierno por lo tanto no se les puede matar, por eso los ganaderos y afectados que están teniendo pérdidas económicas importantes, deben buscar los mecanismos para proteger a sus animales sin hacerle daño a los depredadores.

Bajas temperaturas

A las muertes de las alpacas por los depredares se suman las heladas. Sobre todo en las zonas alto andinas donde se experimentan temperaturas bajo cero, el perjuicio es mayor para los agricultores y criadores de ganado. Por eso la agencia agraria los está apoyando con kits de productos para proteger al ganado.