Tragedia. Un día de paseo al lado de la naturaleza les costó la vida a al menos diez turistas que salieron muy temprano desde Lima para poder llegar al nevado Rajuntay, límite entre las regiones Lima y Junín en el distrito de Marcapomacocha. El bus de la empresa de turismo Adventure Travelero Perú en el que iban más de 20 personas, se despistó y volcó.

Este trágico accidentes se produjo al promediar las 6:00 de la mañana de ayer entre los sectores del cruce Chinchan altura del km 12200 de la carretera central La Oroya - Lima, en una trocha de penetración en la zona de Antajasha altura del km 15.

Pasado el mediodía los cuerpos permanecían sin poder ser retirados de la pampa, pues el fiscal de turno no llegaba. Fue pasadas las 2:00 de la tarde que iniciaron las acciones de levantamiento del cuerpo.

Personal de la policía de Casapalca y los bomberos de San Mateo y de La Oroya llegaron al lugar para auxiliar a varios heridos que fueron llevados al centro de salud de Casapalca y de San Mateo ya que el lugar es jurisdicción de Huarochiri, Lima. Entre los heridos están:

María Elizabeth Torres Marino (33)

Bryan Alex Suyon Lejabo (23)

María Esperanza Cárdenas Mauricio (67)

Kris Jennifer Gonzales Valdez (20)

Angélica Gutiérrez Uzuriaga (36)

Sonia Gisella Arroyo Romo (39)

Verónica Isabel Vásquez Vergara (48)

Amarilis Ilatoma Tovar (29)

Marian Gissel Saavedra Flores (23)

Luz Rosmery Villanueva Bautista (22) Hospital de Vitarte

Alexis Ronaldhiño Pérez Apaza (23) Hospital de Vitarte.

Dos mujeres de aproximádamente 22 y 26 años respectivamente.

Mientras, iban llegando familiares de las víctimas mortales: Nicolle Gutiérrez Montero, Karla Castañeda Saavedra, Eloy Flores Flores, Consuelo Mija Timoteo, Yuliana Herrera Moscoso, Jhon Franco Rojas Santa Cruz y un NN.

En el hospital fallecieron tres víctimas más. El chofer Jacinto Vidal Navarro Aroni (63) también se encuentra entre los fallecidos.

¿Qué provocó el accidente?

Aunque las causas del accidente todavía son materia de investigación, se pudo comprobar en la zona que, la vía es muy accidentada y llena de huecos. El mantenimiento de esta vía es trabajo de Provias descentralizado, pero no lo realiza debido a las lluvias.

Además, en esta época del año cae una intensa nevada. Otra causa pudo haber sido el sueño del conductor.

Por otro lado, nadie controla el servicio turístico hacia el nevado Rajuntay donde anteriormente ya se han registrado dos accidentes y hasta la muerte de una turista por problemas reparatorios.

Si bien el nevado está políticamente en el distrito de Marcapomacocha, hay una controversia dentro de la comunidad campesina de Carampoma que hace años tiene problemas de posesión con la comunidad de Sangrar. Comuneros son los que administran este recurso cobrando por el ingreso al nevado, por la venta de comida y los servicios higiénicos.